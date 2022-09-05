В гимназии Урюпинска потушили пожар

В городе Урюпинске Волгоградской области накануне вспыхнул пожар в гимназии на ул. Чапаева, 16. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании в двухэтажном здании поступило в 06.25 ч. Горели вещи на площади 3 квадратных метра.

Пожарные расчеты 23-ей пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.40 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки, пояснили в ведомстве.

Напомним, в начале августа в Краснооктябрьском районе Волгограда в 9школе №92 произошел пожар. Поджигательницей оказалась 11-летняя девочка.