«Подожгла ради интереса»: виновницей пожара в волгоградской школе оказалась 11-летняя девочка

Расследования 10.08.2022 09:28
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10.08.2022 09:28
Полицейские установили виновных в пожаре, который накануне вспыхнул в школе №92 на ул. Вершинина, 5а в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на камеры видеонаблюдения попала 11-летняя девочка и ее подруга. Одна из школьниц подожгла бумагу и засунула ее под дверь, в результате чего начался пожар. Свой поступок девочка объяснила тем, что ей было «интересно».
Напомним, днем 9 августа 2022 года поступило сообщение о возгорании в помещении МОУ СШ № 92 по ул. Вершинина, 5а. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг пожара. К счастью, пострадавших нет.
Причиной инцидента явилось занесение открытого источника огня. В результате огнем была повреждена дверь школы и имущество. Однако на 1 сентября это происшествие, как заверили в администрации города, не отразится.
Между тем, школьницу поставят на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А ее родителям придется оплатить ущерб, нанесенный образовательному учреждению.
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