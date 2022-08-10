«Подожгла ради интереса»: виновницей пожара в волгоградской школе оказалась 11-летняя девочка



















Полицейские установили виновных в пожаре, который накануне вспыхнул в школе №92 на ул. Вершинина, 5а в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на камеры видеонаблюдения попала 11-летняя девочка и ее подруга. Одна из школьниц подожгла бумагу и засунула ее под дверь, в результате чего начался пожар. Свой поступок девочка объяснила тем, что ей было «интересно».





Напомним, днем 9 августа 2022 года поступило сообщение о возгорании в помещении МОУ СШ № 92 по ул. Вершинина, 5а. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг пожара. К счастью, пострадавших нет.













Причиной инцидента явилось занесение открытого источника огня. В результате огнем была повреждена дверь школы и имущество. Однако на 1 сентября это происшествие, как заверили в администрации города, не отразится.





Между тем, школьницу поставят на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А ее родителям придется оплатить ущерб, нанесенный образовательному учреждению.



