Намотало на столб: в Волгограде в ДТП с иномаркой пострадал 42-летний водитель

В Кировском районе Волгограда накануне около 23.56 легковую иномарку в ДТП буквально намотало на столб. Есть пострадавший.

— По предварительным данным, 21-летний водитель, управляя машиной Renault Logan, двигался со стороны проспекта Университетского в направлении улицы Григория Засекина, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 58 по улице 64-й Армии водитель потерял управление и столкнулся с автомобилем Toyota Camry под управлением 42-летнего водителя.

По уточненным сведениям полицейского ведомства, от удара иномарка Renault Logan совершила наезд на ЛЭП, а машина Toyota Camry наехала на рекламный столб. В результате дорожного инцидента водителя Toyota Camry с различными травмами доставили в больницу.

Фото: ХУ Волгоград / t.me

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