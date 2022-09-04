В Нехаевском районе Волгоградской области накануне примерно в 13.15 произошло ДТП с участием внедорожника. Сообщается о погибшем.

— По предварительным данным, 37-летний водитель за рулем автомашины Chevrolet Niva двигался по первому километру грунтовой дороги со стороны хутора Кругловка в направлении станицы Шумилинской Ростовской области, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии есть погибший. Водитель внедорожника скончался от полученных травм до приезда экипажа «скорой».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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