Под Волгоградом 82-летний пенсионер лишился миллиона рублей из-за ДТП

В Камышине Волгоградской области 82-летний пенсионер попался на уловки мошенников. Как сообщает ИА «Высота 102», пожилой мужчина отдал неизвестным больше миллиона рублей за вымышленное ДТП.

— 3 сентября примерно в 11.56 в полицию обратился пенсионер с заявлением, что ему на домашний телефон позвонил неизвестный, и представившись сотрудником полиции, мошенническим путем завладел деньгами в сумме 1 200 000 рублей, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в региональном главке МВД, лжеполицейский воспользовался достаточно известной схемой мошенничества. Мужчина сообщил пенсионеру, что якобы его дочь попала в ДТП. Чтобы уладить все вопросы необходимы деньги.

Со слов камышанина, ровно через час после звонка он передал неизвестному в собственном подъезде 1 200 000 рублей.

В ГУ МВД России по Волгоградской области напоминают о необходимости быть бдительными, если вам поступают звонки от неизвестных с просьбой перевести деньги за якобы совершенные вашими родственниками преступления. Не разговаривайте с мошенниками, какими бы убедительными они не казались. Сразу сообщайте о подозрительных звонках в правоохранительные органы.

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