Происшествия

Под Волгоградом учительница отдала «сотруднику банка» миллион рублей

Происшествия 03.09.2022 13:50
0
03.09.2022 13:50



В Котельниковском районе от действий мошенников пострадала  учительница  школы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщине позвонил неизвестный и, представившись  сотрудником службы безопасности банка, убедил педагога перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Таким образом, учительница лишилась 1 085 000 рублей сбережений.   

Жертвами мошенников стали и две пенсионерки из Волжского. Аферисты убедили женщин, что их родные попали в ДТП, а за урегулирование проблемы потребовали денег. Одна из пострадавших передала сообщнику мошенников 245 тысяч рублей, а другая 72-летняя местная жительница — 500 тысяч рублей.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
03.09.2022 17:38
Происшествия 03.09.2022 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2022 12:53
Происшествия 03.09.2022 12:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2022 10:56
Происшествия 03.09.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2022 13:47
Происшествия 02.09.2022 13:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2022 12:34
Происшествия 02.09.2022 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2022 11:36
Происшествия 02.09.2022 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 21:18
Происшествия 01.09.2022 21:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 19:30
Происшествия 01.09.2022 19:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 14:59
Происшествия 01.09.2022 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 13:07
Происшествия 01.09.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 11:56
Происшествия 01.09.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 08:47
Происшествия 01.09.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 08:27
Происшествия 01.09.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 20:01
Происшествия 31.08.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 19:21
Происшествия 31.08.2022 19:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:38
«Проснулись от дождя в комнате»: потоп в общежитии Волгограда оставил без жилья семью с двумя детьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Школьница из Урюпинска прошла отбор вокального проекта «Ты супер!»Смотреть фотографии
15:33
Волгоградский НЭТ вернул скандальный спектакль в репертуар после критики СобчакСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом учительница отдала «сотруднику банка» миллион рублейСмотреть фотографии
12:56
«Денег хватает только на дворцы»: в Волгоградской области развалилось крыльцо ФАПаСмотреть фотографии
12:53
8-летняя пассажирка самолета «Москва-Сочи» госпитализирована в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области белыми птицами и шарами вспомнили жертв БесланаСмотреть фотографии
11:24
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области стремительно растетСмотреть фотографии
10:56
На пляже под Волгоградом загорелся джип после гонок по пескуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Волжский на четыре дня останется без горячей водыСмотреть фотографии
09:24
«Боимся спать ночами»: в Волгограде будущие учителя показали убогий бытСмотреть фотографии
07:51
Под Волгоградом открыли мемориальную доску погибшему в СВО воинуСмотреть фотографии
07:34
И снова 3 сентября: волгоградцы пережили самую холодную ночьСмотреть фотографии
20:56
«Снимут про себя кино и закупят сувениры»: депутаты Волгоградской облдумы широко отметят 30-летие регпарламентаСмотреть фотографии
20:33
«Вчера нас вызвали в полицию»: волгоградцам запретили поддерживать врача, обвиненного в смерти пациенткиСмотреть фотографии
19:07
С песнями, футболом и фейерверком: под Волгоградом 3 сентября пройдет фестиваль «Ахтубинский помидор»Смотреть фотографии
18:25
Первый в России Центр экзопротезирования создадут в Волгограде к концу сентябряСмотреть фотографии
17:24
Бывшую партшколу имени Сталина в Волгограде отреставрирует компания из МосквыСмотреть фотографии
16:33
«Автобусы не предлагать»: волгоградские активисты излили душу депутату Госдумы ЖуковуСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда сносят горевший аварийный домСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде перед Волжской ГЭС сделают круговую развязкуСмотреть фотографии
14:58
Российскую Федерацию заставят убраться на Лысой горе в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:47
В Урюпинске 11-летнюю школьницу покусала соседская собакаСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде подросток воткнул нож в сверстника в банеСмотреть фотографии
13:28
Генетик из Волгограда рассказала, в каких семьях могут родиться дети с отклонениямиСмотреть фотографии
13:11
В Котельниково ввели режим ЧС после урагана и градаСмотреть фотографии
12:34
«Просила убрать пять лет»: упавшее в Волгограде дерево проломило окно квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:49
«Чистое небо»: «Ростелеком» в Камышине перенес с опор под землю более 30 км кабеляСмотреть фотографии
11:36
В пруду под Волгоградом нашли труп пропавшего 30 августа мужчиныСмотреть фотографии
11:29
Центральные улицы Волгограда на три дня станут пешеходнымиСмотреть фотографии
 