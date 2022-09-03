Под Волгоградом учительница отдала «сотруднику банка» миллион рублей

Происшествия 03.09.2022 13:50
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03.09.2022 13:50
В Котельниковском районе от действий мошенников пострадала учительница школы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, убедил педагога перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Таким образом, учительница лишилась 1 085 000 рублей сбережений.
Жертвами мошенников стали и две пенсионерки из Волжского. Аферисты убедили женщин, что их родные попали в ДТП, а за урегулирование проблемы потребовали денег. Одна из пострадавших передала сообщнику мошенников 245 тысяч рублей, а другая 72-летняя местная жительница — 500 тысяч рублей.
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