Пострадавших в страшном ДТП детей эвакуируют в больницу Волгограда

Троих детей, которые сегодня, 31 августа, утром пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Дубовском районе Волгоградской области экстренно эвакуируют в больницу Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете здравоохранения региона.

– Пострадавшие в аварии 14-летняя девочка, а также мальчики в возрасте 12 и 11 лет эвакуируются в больницу скорой медицинской помощи № 7 в Волгограде, – прокомментировали в облздраве информагентству. – Состояние детей уточняется.

Напомним, ранее комитет сообщал о четверых пострадавших в аварии детях. Также в ДТП в Дубовском районе Волгоградской области пострадали шесть взрослых, один человек погиб.