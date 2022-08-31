В Волгоградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали девять человек, один погиб. Как стало известно ИА "Высота 102" обе иномарки, столкнувшиеся утром 31 августа в Дубовском районе, следовали через регион транзитом. В машинах находились жители Башкортостана и Самарской области.





По сведениям пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в данный момент на месте ДТП работают руководители областной ГИБДД, следственно-оперативная группа Главка.

– По предварительным данным, около 7.15 на 611-м километре автодороги Р-228 «Сызрань Саратов-Волгоград»» произошло столкновение автомашин Hyundai и Opel, – сообщили в главке МВД, – один человек от полученных травм скончался.

Точные сведения о причинах аварии будут названы полицейскими по итогам проверки, организованной на месте.





В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили информагентству, что в больницу доставлены девять человек с места ДТП. По уточненным данным облздрава, четверо из девяти пострадавших – дети.

– В ЦРБ доставлено девять человек, в том числе четверо детей в возрасте до 12 лет, – прокомментировали в ведомстве. – Пациентам оказывается вся необходимая помощь. Состояние уточняется.

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области