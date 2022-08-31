Под Волгоградом 31 августа в страшной аварии погиб человек, шестеро ранены

Происшествия 31.08.2022 09:52
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31.08.2022 09:52
Страшная авария произошла сегодня, 31 августа в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 7-15 ч. На 611 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись два автомобиля – «Хендэ» и «Опель».
В результате травмы получили 6 пассажиров машин, в том числе трое детей. Один человек от полученных травм скончался.
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. На место выехало руководство областной ГИБДД и следственно-оперативная группа главка.
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