Под Волгоградом 31 августа в страшной аварии погиб человек, шестеро ранены









Страшная авария произошла сегодня, 31 августа в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 7-15 ч. На 611 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» столкнулись два автомобиля – «Хендэ» и «Опель».





В результате травмы получили 6 пассажиров машин, в том числе трое детей. Один человек от полученных травм скончался.





Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. На место выехало руководство областной ГИБДД и следственно-оперативная группа главка.



