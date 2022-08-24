Происшествия

Обездвиженный волгоградец 7 дней находился в квартире с трупом жены

Происшествия 24.08.2022 14:09
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24.08.2022 14:09


В Центральном районе Волгограда обездвиженный 69-летний пенсионер семь дней находился в одной квартире со своей умершей женой. Как стало известно ИА «Высота 102», пара проживала в девятиэтажном доме № 5 по улице Ткачева. 

— Организована доследственная проверка, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — Предварительно, смерть женщины носила естественный характер. Труп обнаружила дочь вечером 22 августа. 

Известно, что 71-летняя женщина проживала в квартире вдвоем с супругом. Мужчина перенес инсульт и плохо разговаривал, не двигался. Погибшая как обычно приготовила ему еды и в этот же день скончалась. Дочь на протяжении семи дней не могла дозвониться до родителей и поехала к ним сама. 

Женщина не смогла открыть дверь своим ключом и вызвала аварийную службу. В спальне она обнаружила тело матери. Парализованный отец лежал в соседней комнате. Рядом стояли тарелки с остатками еды. 

Со слов соседей, они ничего странного они не замечали. Из квартиры, где жила супружеская пара не доносились ни звуки, ни запахи. При осмотре места происшествия следователи зафиксировали, что окно в спальне было открыто. 

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