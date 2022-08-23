В центре Волгограда в детской библиотеке нашли труп мужчины

В Центральном районе Волгограда в областной детской библиотеке на улице имени Рокоссовского, 48 накануне скончался 64-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102», погибший работал сторожем.

— Организована доследственная проверка, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району города Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. — Мужчина заступил на суточное дежурство, ему стало плохо, он позвонил своим коллегам, но к моменту прибытия экипажа скорой помощи скончался.

Со слов близких погибшего, мужчина жаловался на проблемы с сердцем. Мужчина успел набрать номер своих коллег буквально за несколько минут до смерти.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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