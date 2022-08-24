







Волжский городской суд изменил меру пресечения инструктору волжского аквапарка «ХХI» век с заключения под стражу на домашний арест. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 21-летний Данила Галайда будет находиться под домашним арестом до 26 сентября 2022 года.





Ранее сообщалось, что еще один сотрудник аквапарка, 19-летний Алексей Захаров также был отпущен под домашний арест после изменения меры пресечения.





Между тем, под арестом остается 32-летний оператор развлекательного комплекса, который, по версии следствия, отвлекся на свой телефон и не заметил на камерах наблюдения, как в бассейне тонет подросток. Под домашним арестом также находится руководитель аквапарка Григорий Газарян. С исполнительного директора комплекса, который отвечал за организацию работы персонала, была взята подписка о невыезде.





Напомним, трагедия в Волжском произошла 26 июня. Из Астрахани отдохнуть на территории водного комплекса приехала семья с 13-летним мальчиком. Подростка должным образом не проинформировали о правилах поведения в аквапарке. Несовершеннолетний воспользовался аттракционом, предназначенным для посетителей старше 18 лет.





Мальчик съехал с горки в чашу бассейна и утонул. Инструкторы-спасатели водного комплекса не следили за безопасностью отдыхающих. По сведениям региональной прокуратуры, погибший не умел плавать.





В процессе расследования выяснилось, что персонал аквапарка не был обучен должным образом, а владелец комплекса экономил на тратах, сократив сотрудников.





Уже после произошедшей трагедии в аквапарке получил травму 5-летний ребенок.





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