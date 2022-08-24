Расследования 24.08.2022 14:05
0
24.08.2022 14:05
Волжский городской суд изменил меру пресечения инструктору волжского аквапарка «ХХI» век с заключения под стражу на домашний арест. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, 21-летний Данила Галайда будет находиться под домашним арестом до 26 сентября 2022 года.
Ранее сообщалось, что еще один сотрудник аквапарка, 19-летний Алексей Захаров также был отпущен под домашний арест после изменения меры пресечения.
Между тем, под арестом остается 32-летний оператор развлекательного комплекса, который, по версии следствия, отвлекся на свой телефон и не заметил на камерах наблюдения, как в бассейне тонет подросток. Под домашним арестом также находится руководитель аквапарка Григорий Газарян. С исполнительного директора комплекса, который отвечал за организацию работы персонала, была взята подписка о невыезде.
Напомним, трагедия в Волжском произошла 26 июня. Из Астрахани отдохнуть на территории водного комплекса приехала семья с 13-летним мальчиком. Подростка должным образом не проинформировали о правилах поведения в аквапарке. Несовершеннолетний воспользовался аттракционом, предназначенным для посетителей старше 18 лет.
Мальчик съехал с горки в чашу бассейна и утонул. Инструкторы-спасатели водного комплекса не следили за безопасностью отдыхающих. По сведениям региональной прокуратуры, погибший не умел плавать.
В процессе расследования выяснилось, что персонал аквапарка не был обучен должным образом, а владелец комплекса экономил на тратах, сократив сотрудников.
Уже после произошедшей трагедии в аквапарке получил травму 5-летний ребенок.
Читайте по теме:
Волгоградский завод попал в криминальную историю с загрязнением Волги24.08.2022 19:41
Расследования 24.08.2022 19:41
Родным погибшей под Волгоградом 9-летней девочки снизили компенсацию24.08.2022 18:38
Расследования 24.08.2022 18:38
Волгоградца осудили за призыв к насилию в соцсетях24.08.2022 13:15
Расследования 24.08.2022 13:15
Бросила окурок: в Волгограде задержали виновницу пожара в дачном массиве24.08.2022 11:37
Расследования 24.08.2022 11:37
Курьер передал мошенникам 3 миллиона от обманутых пенсионеров в Волгограде и Волжском24.08.2022 10:11
Расследования 24.08.2022 10:11
Под Волгоградом умерла изнасилованная 73-летним пенсионером женщина23.08.2022 19:30
Расследования 23.08.2022 19:30
22-летний волгоградец за один день ограбил два офиса микрозаймов23.08.2022 12:42
Расследования 23.08.2022 12:42
В центре Волгограда в детской библиотеке нашли труп мужчины23.08.2022 11:43
Расследования 23.08.2022 11:43
Аферист обманул с арматурой жителей Волгограда, Подмосковья, Владимира и Краснодара23.08.2022 09:40
Расследования 23.08.2022 09:40
В Волгограде за аферу с 11 млн рублей осужден глава КПК «Депозит»22.08.2022 18:38
Расследования 22.08.2022 18:38
«Изъяли три коробки с патронами»: суд изучит вещдоки по делу экс-главы волгоградского СК Музраева22.08.2022 14:08
Расследования 22.08.2022 14:08
Убившему двоих человек в пьяной аварии волгоградцу дали почти 10 лет21.08.2022 15:32
Расследования 21.08.2022 15:32
Житель Волгоградской области хранил дома две осколочные гранаты21.08.2022 09:58
Расследования 21.08.2022 09:58
Под Волгоградом 26-летняя многодетная мать сожгла лицо любовнику20.08.2022 12:14
Расследования 20.08.2022 12:14
Безупречный хаос: волгоградцы со времен ЧМ ждут остановку на Раздольной и разбивают носы на Каче19.08.2022 17:18
Расследования 19.08.2022 17:18