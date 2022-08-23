Происшествия

На юге Волгограда на работе скончался 52-летний инженер

Происшествия 23.08.2022 11:09
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23.08.2022 11:09


В Красноармейском районе Волгограда накануне на своем рабочем месте скончался 52-летний мужчина. Как стало известно ИА «Высота 102», погибший трудился в ООО «Стройиндустрия» инженером. 

— Мужчина скоропостижно скончался до прибытия экипажа скорой медицинской помощи, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — При жизни страдал различными хроническими заболеваниями.

Известно, что инцидент произошел в здании по улице 2-я Динамовская, 10 примерно в 15.00. В администрации компании смерть работника подтвердили. 

— Работал на должности инженера. Скончался мгновенно. Медики лишь зафиксировали смерть. Никакими болезнями, насколько мне известно, не страдал, — сообщил представитель организации, пожелавший сохранить анонимность. 

По информации из открытых источников, основным видом деятельности ООО «Стройиндустрия» указано производство земляных работ. Среднесписочная численность работников за прошлый год составляет 33 человека. 

ИА «Высота 102» направило запрос в СУ СКР по Волгоградской области. 

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