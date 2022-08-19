В Волгограде на мебельной фабрике нашли труп мужчины

В Советском районе Волгограда на территории производственной базы обнаружено тело 68-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп нашли на мебельной фабрике «Эксито».

— Организована проверка, — пояснили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — При осмотре места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти.

Известно, что тело погибшего накануне около 06.30 нашли в сторожке на территории предприятия. Мужчина заступил на суточное дежурство 17 августа. Труп обнаружил его сменщик. Скончавшийся волгоградец проживал в Кировском районе.

Журналистам ИА «Высота 102» не удалось оперативно связаться с представителем мебельной фабрики. Телефоны, указанные в открытых источниках, как и сайт компании, не работали.

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