Экс-судью из Волгограда Дорошенко обвиняют по 6 статьям УК РФ

Борьба с коррупцией 19.08.2022 16:22
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19.08.2022 16:22
Перед судом в Волгограде предстанет бывшая судья Ворошиловского районного суда Олеся Дорошенко, уголовное дело в отношении которой было возбуждено по требованию главы СК России Александра Бастрыкина. Согласие на это Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала в марте 2021 года.
- Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней бывшей судьи Ворошиловского районного суда г. Волгограда. Она обвиняется в совершении мошенничества и ряда должностных преступлений, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Экс-судье инкриминируется три эпизода мошенничества, совершенных организованной группой в крупном размере, с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).
Также бывшая судья обвиняется по четырем эпизодам мошенничества в сфере страхования, совершенным организованной группой, с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), по двум покушениям и одному оконченному составу преступления, предусмотренными различными частями ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), пяти эпизодам ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и пяти эпизодам ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного решения).
По версии следствия, обвиняемая с 2015 по 2017 годы, согласно отведенной ей роли в преступной группе, организованной ее сожителем, используя свои должностные полномочия, вынесла ряд неправосудных решений о взыскании ущерба со страховых компаний и бюджета Волгограда, якобы причиненного в результате инсценированных ДТП. Кроме того, она вмешивалась в деятельность суда, оказывала воздействие на судей других районных судов и Волгоградского областного суда для вынесения решений в пользу ее знакомых.
Также в указанный период обвиняемая незаконно получила из бюджета компенсационные выплаты за найм жилого помещения в сумме 653 тысяч 833 рублей, представив фиктивные договоры.
Общий ущерб страховым компаниям, администрации Волгограда и судебному департаменту области от перечисленных противоправных действий экс-судьи составил почти 6 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, предварительное следствие проведено СУ СК России по области.
- Свою позицию относительно предъявленного обвинения фигурант уголовного дела высказывать отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Ущерб не возмещен, - сообщили в облпрокуратуре.
Полномочия судьи были досрочно прекращены в связи с совершением дисциплинарного проступка в июне 2018 года решением квалификационной коллегии судей Волгоградской области.
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