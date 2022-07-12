Сторож фермы угнал машину и умер в больнице Волгограда

В больнице Волгограда в реанимации скончался 47-летний сторож одного из КФХ Иловлинского района Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», ранее мужчина угнал у хозяина фермы автомобиль и попал в ДТП.

— В отделении реанимации скончался 47-летний житель станицы Новогригорьевской, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — В ДТП получил сочетанную автодорожную травму головы, груди, конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, 9 июля примерно в 23.45 в полицию обратился глава КФХ с заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-2104 с сельскохозяйственного поля, расположенного в 5 километрах от станицы Старогригорьевской в Иловлинском районе.

Со слов заявителя, машину угнал сторож КФХ 9 июля в период с 20.00 до 23.40. Злоумышленник беспрепятственно проник в салон ВАЗа —автомобиль не запирали, в замке зажигания находились ключи, сигнализация отсутствовала.

Как уточнили в областном главке МВД, после завладения автомобилем мужчина опрокинулся в кювет по ходу движения на пятом километре дороги от станицы Новогригорьевской до станицы Сиротинской. В результате дорожного инцидента водителя доставили в Иловлинскую ЦРБ.

По информации от экстренных служб, пострадавшему предварительно диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и пневмоторакс.

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