Подробности стремительного суда над вице-мэром Волгограда Сидоренко









Сегодня, 18 августа, Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное дело в отношении вице-мэра Владимира Сидоренко в связи с истечением срока давности - с момента совершения им служебного подлога, в котором обвинялся чиновник, прошло больше двух лет. Данное основание для прекращения уголовного преследования, как отметила судья и прокурор, не является реабилитирующим. Т.е, в данном случае в отношении Сидоренко прекратили уголовное преследование, но он считается лицом, совершившим преступление.

Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который присутствовал на заседании, судьба вице-мэра решилась за полчаса. Процесс, который обещал быть громким, прошел тихо и стремительно.

Перед судебным заседанием Владимир Сидоренко и его адвокат отказались комментировать свою позицию СМИ. Уже на самом процессе они возражали против проведения фотосъемки, но судья Виктория Федоренко отметила, что судебное разбирательство является открытым и разрешила фотографировать чиновника, который явно не хотел публичности в этой ситуации.













Представитель прокуратуры зачитала обвинительное заключение, согласно которому Владимир Сидоренко обвиняется по ч.1. ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». По материалам дела, он подписал документы о вводе в эксплуатацию многофункционального центра в Тракторозаводском районе, который на самом деле не был построен. Следствие считает, что на преступление чиновник пошел умышленно, движимый карьеризмом.

Свое отношение к уголовному делу Владимир Сидоренко высказывать суду не стал, доверившись защитнику. Адвокат заявил, что преступление, в котором обвиняется Владимир Сидоренко, предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. И относится к категории преступлений небольшой тяжести.

- В соответствии со статьей 78 УК РФ, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года, то лицо от уголовной ответственности освобождается. Из обвинительного заключения следует, что преступление совершено 20 марта 2020 года, когда Сидоренко поставил подпись на разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Таким образом, срок давности за совершение данного преступления истек 20 марта текущего года. В связи с чем на основании части 2 статьи 27, при условии, что обвиняемый и подсудимый не возражает против прекращения по указанному основанию, уголовное преследование в отношении него продолжено быть не может, - сказал адвокат на судебном процессе.

Расстрыгин заявил, что Сидоренко не возражает против прекращения уголовного преследования в отношении него, просит принять данное процессуальное решение и приложить к материалам дела его заявление.

- Мы просим приобщить заявление Сидоренко о прекращении в отношении него уголовного преследования и уголовного дела и принять данное процессуальное решение, - резюмировал защитник.

Сидоренко подтвердил, что его заявление добровольное и он понимает последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.













Представитель гособвинения сообщила суду, что поддерживает ходатайство защитника.

- Считаю возможным прекратить уголовное дело в отношении Сидоренко в связи с истечение срока давности, - отметила прокурор.

Выслушав позицию сторон, Судья Виктория Федоренко ходатайство удовлетворила.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



