Расследования

Подробности стремительного суда над вице-мэром Волгограда Сидоренко

Расследования 18.08.2022 13:51
0
18.08.2022 13:51



Сегодня, 18 августа, Центральный районный суд Волгограда прекратил уголовное дело в отношении вице-мэра Владимира Сидоренко в связи с истечением срока давности - с момента совершения им служебного подлога, в котором обвинялся чиновник, прошло больше двух лет. Данное основание для прекращения уголовного преследования, как отметила судья и прокурор, не является реабилитирующим. Т.е, в данном случае в отношении Сидоренко прекратили уголовное преследование, но он считается лицом, совершившим преступление.
Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который присутствовал на заседании, судьба вице-мэра решилась за полчаса. Процесс, который обещал быть громким, прошел тихо и стремительно. 
Перед судебным заседанием Владимир Сидоренко и его адвокат отказались комментировать свою позицию СМИ. Уже на самом процессе они возражали против проведения фотосъемки, но судья Виктория Федоренко отметила, что судебное разбирательство является открытым и разрешила фотографировать чиновника, который явно не хотел публичности в этой ситуации.



Представитель прокуратуры зачитала обвинительное заключение, согласно которому Владимир Сидоренко обвиняется по ч.1. ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». По материалам дела, он подписал документы о вводе в эксплуатацию многофункционального центра в Тракторозаводском районе, который на самом деле не был построен. Следствие считает, что на преступление чиновник пошел умышленно, движимый карьеризмом.
Свое отношение к уголовному делу Владимир Сидоренко высказывать суду не стал, доверившись защитнику. Адвокат заявил, что преступление, в котором обвиняется Владимир Сидоренко, предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы. И относится к категории преступлений небольшой тяжести.
- В соответствии со статьей 78 УК РФ, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года, то лицо от уголовной ответственности освобождается. Из обвинительного заключения следует, что преступление совершено 20 марта 2020 года, когда Сидоренко поставил подпись на разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Таким образом, срок давности за совершение данного преступления истек 20 марта текущего года. В связи с чем на основании части 2 статьи 27, при условии, что обвиняемый и подсудимый не возражает против прекращения по указанному основанию, уголовное преследование в отношении него продолжено быть не может, - сказал адвокат на судебном процессе.
Расстрыгин заявил, что Сидоренко не возражает против прекращения уголовного преследования в отношении него, просит принять данное процессуальное решение и приложить к материалам дела его заявление.
- Мы просим приобщить заявление Сидоренко о прекращении в отношении него уголовного преследования и уголовного дела и принять данное процессуальное решение, - резюмировал защитник.
Сидоренко подтвердил, что его заявление добровольное и он понимает последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.



Представитель гособвинения сообщила суду, что поддерживает ходатайство защитника.
- Считаю возможным прекратить уголовное дело в отношении Сидоренко в связи с истечение срока давности, - отметила прокурор.
Выслушав позицию сторон, Судья Виктория Федоренко ходатайство удовлетворила.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.08.2022 19:57
Расследования 17.08.2022 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2022 13:43
Расследования 17.08.2022 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2022 13:13
Расследования 17.08.2022 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.08.2022 10:58
Расследования 17.08.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.08.2022 17:34
Расследования 16.08.2022 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2022 18:04
Расследования 15.08.2022 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.08.2022 17:50
Расследования 15.08.2022 17:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.08.2022 08:54
Расследования 14.08.2022 08:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2022 16:40
Расследования 12.08.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.08.2022 14:51
Расследования 12.08.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2022 17:26
Расследования 11.08.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.08.2022 11:28
Расследования 11.08.2022 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 19:08
Расследования 10.08.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 15:16
Расследования 10.08.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.08.2022 12:03
Расследования 10.08.2022 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:54
Новый главврач назначен в Жирновской ЦРБСмотреть фотографии
14:23
В Волгограде День города отметят двумя фейерверкамиСмотреть фотографии
13:51
Подробности стремительного суда над вице-мэром Волгограда СидоренкоСмотреть фотографии
13:46
Волгоградка зарезала избившего ее мужаСмотреть фотографии
13:33
«Это не предел»: в Волгоградской области собрали 6 млн тонн зернаСмотреть фотографии
13:20
Найденный без сознания волгоградец умер в машине «скорой»Смотреть фотографии
13:19
«Началось?»: в Волгоградской области за сутки COVID-19 подтвердился у 243 человекСмотреть фотографии
13:05
«Прищемил и протащил»: момент травмирования пенсионерки в троллейбусе попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Выживет только «Стая» — премьера экстремальной молодежной драмыСмотреть фотографии
12:46
«Хоть зимнюю резину доставай»: на юге Волгоградской области град превратил дороги в заснеженные трассыСмотреть фотографии
12:42
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам автокредитованияСмотреть фотографии
12:26
Быстро и точка: в суде Волгограда за полчаса решили судьбу вице-мэра СидоренкоСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде на 5 маршрутах примут для оплаты банковские картыСмотреть фотографии
12:03
В Центральном суде Волгограда начался суд над вице-мэром Владимиром СидоренкоСмотреть фотографии
11:18
«ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует кадровую работуСмотреть фотографии
11:17
В центре Волгограда подрались водитель троллейбуса и иномарки: видеоСмотреть фотографии
09:36
Росстат назвал самые подорожавшие товары для волгоградских школьниковСмотреть фотографии
09:16
Микробы и паразиты кишат в волгоградских водоемахСмотреть фотографии
08:59
«Хутор был готов к обороне»: в Волгоградской области потушили пожар рядом с деревнейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:29
Волгоградский кардиолог дала советы по защите сердца в 40-градусную жаруСмотреть фотографии
08:04
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 18 копеекСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде сын депутата Госдумы готовится вступить во владение ТЦ «Диамант Зацарицынский»Смотреть фотографии
21:34
Стоимость сжиженного газа в Волгоградской области снизилась за полгода на 27%Смотреть фотографии
20:13
В Волжском на дачах пропал 35-летний мужчинаСмотреть фотографии
19:57
Волгоградца арестовали на 7 суток за нацистскую символику на окнеСмотреть фотографии
19:41
Вырвали кишки и набили камнями: в Волгограде подростки жестоко растерзали кошкуСмотреть фотографии
18:59
В Волгограде в четвертый раз пытаются продать развалины кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
18:16
Волгоградские депутаты готовы передать ЦПКиО землю для нового аквапаркаСмотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области готовыми к 1 сентября признали 90% школСмотреть фотографии
17:27
«Не жизнь, а пытка!»: волгоградцы массово задыхаются из-за сорняков и бездействия коммунальщиковСмотреть фотографии
 