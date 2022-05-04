Замглавы Волгограда Сидоренко подозревают в превышении полномочий

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении заместителя главы Волгограда Владимира Сидоренко. В прокуратуре Волгоградской области сообщили о результатах проверки требований градостроительного законодательства, материалы которой послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении замглавы городской администрации. Его фамилия в сообщении прокуратуры не указывается.

– Прокурор Волгограда направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области ИА «Высота 102», по результатам рассмотрения в отношении заместителя главы Волгограда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что в марте 2020 года представитель коммерческой организации обратился в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию МФЦ в Тракторозаводском районе. Ранее земельный участок предоставлялся организации в аренду на 3 года для строительства многофункционального центра площадью порядка 15 тыс. кв. м. со сроком сдачи объекта в эксплуатацию до мая 2020 года. Однако строительство велось с существенным нарушением установленных сроков.

Коммерсанты в итоге предоставили в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда документы якобы о фактическом завершении строительства объекта меньшей площадью - 1,5 тыс. кв. м.

Заместитель главы Волгограда, при отсутствии законных к тому оснований, 19 марта 2020 года подписал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Однако, как установили прокуроры, фактически объект площадью 1, 5 тыс. кв. м не возводился.





Сидоренко принял недостроенное двухэтажное здание вдоль проспекта Ленина





В дальнейшем на основании указанного выше разрешения коммерческая организация зарегистрировала право собственности на несуществующий объект недвижимости, что позволило получить на внеконкурсной основе в аренду на 49 лет земельный участок площадью порядка 1, 5 га.

По сведениям ИА «Высота 102» фигурантом уголовного дела является Владимир Сидоренко. В должности заместителя главы администрации он курирует сферу рекламы, промышленности и торговли, градостроительства и архитектуры.

– Своими противоправными действиями злоумышленник нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, заинтересованного в исполнении должностными лицами своих полномочий в строгом соответствии с Конституцией и Законами Российской Федерации, а также подорвал авторитет органов местного самоуправления, – сообщают в СУ СК России по Волгоградской области. – В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Прокурор Волгограда подготовил иск об оспаривании договора аренды и возврате земельного участка в муниципальную собственность.