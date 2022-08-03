Борьба с коррупцией

«Молчит по статье 51»: замглавы Волгограда идет под суд за служебный подлог

Борьба с коррупцией 03.08.2022 17:46
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03.08.2022 17:46


Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении заместителя главы Волгограда, обвиняемого в служебном подлоге. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, в марте 2020 года представитель коммерческой организации обратился в курируемый обвиняемым департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многофункционального центра в Тракторозаводском районе Волгограда.

– При этом ранее земельный участок предоставлялся организации в аренду на 3 года для строительства многофункционального центра площадью порядка 15 тыс. кв. м. со сроком сдачи объекта в эксплуатацию до мая 2020 года. Однако строительство велось с существенным нарушением установленного срока. В дальнейшем коммерсанты предоставили в департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда документы якобы о фактическом завершении строительства объекта меньшей площадью - 1,5 тыс. кв. м.

При отсутствии законных оснований заместитель главы Волгограда 19 марта 2020 года подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта площадью 1, 5 тыс. кв. м, который фактически не возводился, - пояснила официальный представитель областной прокуратуры.

В дальнейшем на основании указанного выше разрешения коммерческой организацией зарегистрировано право собственности на несуществующий объект недвижимости, что позволило получить на внеконкурсной основе в аренду на 49 лет земельный участок площадью порядка 1, 5 га.

Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры  Волгограда. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.

Свое отношение к инкриминируемому деянию обвиняемый не высказал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Дело заместителя главы администрации Волгограда будет рассматривать Центральный районный суд. 

Кроме того, прокурором Волгограда в Тракторозаводский районный суд предъявлено исковое заявление о признании отсутствующим права собственности на объект недвижимости и признании сделки о предоставлении земельного участка в аренду недействительной. Иск находится на рассмотрении. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что подозреваемым по делу о служебном подлоге проходит нынешний заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко. Многофункциональный центр, расположенный при въезде на Спартановку со стороны центра города,  площади которого активно распродавались в аренду еще на стадии возведения под офисы и торговые площади, до сих пор не достроен. Никакого движения на недострое не наблюдается уже много месяцев. 

Справка. Наказание по ч.1 ст.292 УК РФ "Служебный подлог" предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работа на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работа на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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