Сгорели двое: под Волгоградом джип на «встречке» влетел в фуру

В Новониколаевском районе Волгоградской области накануне примерно в 21.20 на трассе Р-22 «Каспий» произошло лобовое столкновение внедорожника и фуры. В результате возникшего пожара погибли два человека.





— По предварительной информации, неустановленный водитель за рулем автомашины Renault Duster двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 652 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Scania. От удара произошло возгорание иномарки Renault Duster.





Как уточнили в региональном главке МВД, в результате аварии водитель и пассажир Renault Duster скончались на месте. Личности погибших устанавливаются.

После ДТП внедорожник в буквальном смысле превратился в груду металла, что отчетливо видно на кадрах оперативной съемки. Грузовик от столкновения вылетел с трассы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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