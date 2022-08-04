Водителя фуры арестовали после ДТП с тремя погибшими под Волгоградом









Водитель по фамилии Ахмедов, который совершил ДТП с тремя погибшими в Волгоградской области, взят под стражу решением Дубовского районного суда.

- Суд считает, что материалы дела в полном объеме подтвердили наличие обстоятельств для избрания в отношении Ахмедова меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, - сообщили в районном суде.

Как ранее сообщало информагентство, авария произошла 1 августа на федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Волгоградской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, водитель фуры, перевозивший яблоки, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя легковушками – Ford из Перми и BMW из Богдановича. В результате аварии на месте до прибытия скорой помощи погибли пассажирка BMW (мать 16-летнего подростка), а также водитель и пассажирка Ford (родители 15-летнего мальчика). Трое человек пострадали: 15-летний и 16-летний мальчики, а также 52-летний мужчина были доставлены в больницы Волгограда. Один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.

По версии следствия, водитель Ахмедов, управляя автомобилем марки Mercedes-Benz Axor в сцепке с полуприцепом-рефрижератором марки Kogel SV24 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки Ford Focus и автомобилем BMW 520i.

Ходатайство о заключении водителя под стражу заявлял следователь СО ОМВД России по Дубовскому району Волгоградской области. Ахметов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Подозреваемый Ахмедов в суде возражал против удовлетворения ходатайства следственного органа, просил изменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.