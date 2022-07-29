Суд над застройщиками ЖК «Парк Европейский» в Волгограде перенесли на осень









- Адвокат Федора Кифишина заявила ходатайство об отложении процесса, так как, по словам защитницы, она буквально сегодня подписала соглашение с обвиняемым и не успела ознакомиться с материалами уголовного дела, - сообщили ИА «Высота 102» представители инициативной группы дольщиков, которые пришли сегодня в Ворошиловский районный суд Волгограда. Судья отложила заседание на 13 сентября.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», потерпевшими по делу проходят около 1500 дольщиков ЖК «Парк Европейский». Люди были рады тому, что перед судом наконец-то предстали застройщики, которые 6 лет назад их обманули.

Согласно материалам суда, по делу проходят два фигуранта – Евгений Карпушов и Федор Кифишин. Карпушов обвиняется по ч.2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Кифишину инкриминируется ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.3 ст. 33 ч.2 ст. 201 УК РФ. Ему вменяется организация преступления, что грозит более суровым наказанием. Оба находятся на свободе.

Напомним, что зимой 2021 года дольщики «Парка Европейского» в Волгограде поделились с заместителем Генпрокурора РФ своими опасениями о судьбе уголовного дела в отношении бывшего застройщика жилого комплекса. Тогда сообщалось, что в 2017 году гендиректору ООО «Орион» Евгению Карпушову и руководителю местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгению Красильникову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшими хищение денежных средств дольщиков ЖК "Парк Европейский". Однако на какой стадии находится расследование и когда обвиняемые понесут наказание, было неизвестно. Андрей Кикоть пообещал лично отправить запрос в Судебный департамент в Москве для прояснения ситуации.

В настоящее время на скамье подсудимых Евгения Красильникова нет. Федор Кифишин, который предстанет перед судом, напомним, являлся сотрудником головного офиса компании «Квартстрой Премьер». Он задерживался правоохранителями в 2017 году по делу об обмане дольщиков в Волгограде.

Ранее сообщалось, что к строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда из 28 домов было введено в эксплуатацию только четыре. По 13 многоэтажкам застройщик привлек средства дольщиков в объеме 1,2 млрд рублей. Гендиректор «Ориона» Евгений Карпушов, руководитель генподрядной фирмы «Трейд» Юрий Бескровный, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер» Федор Кифишин, директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова стали фигурантами уголовного дела. По данным следствия, речь идет о хищении более чем 800 миллионов рублей.

Уголовное дело, по данным информагентства, насчитывает 226 томов.

ЖК «Парк Европейский» по решению региональных властей достраивают другие застройщики.



