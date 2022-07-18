В Волгограде суд оставил в покое общественника Сергея Островского





В Волгоград суд не нашел состава административного правонарушения в отношении председателя Совета МКД «Дом с лебедями» Сергея Островского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов, производство по делу, инициированному комитетом администрации Волгоградской области, прекращено.

- Сегодня, 18 июля, постановлением Центрального районного суда города Волгограда производство по делу об административном правонарушении в отношении Сергея Островского по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения, - сообщили в пресс-службе судов.

Ранее информагентством сообщалось, в суд с иском в отношении Островского обратился комитет госхораны объектов культурного наследия Волгоградской области. Общественника подозревали в причинении ущерба дому №19 по улице Ленина, председателем Совета в котором он и является.

Согласно материалам дела, правонарушение было зафиксировано 13 января 2022 года. Региональный комитет настаивал на том, что Сергей Островский провел выемку грунта примерно на 50-60 сантиметров ниже линии фундамента, оголение кирпичной кладки и фундамента во встроенном подвальном помещении, тем самым нарушив п. 1 ст. 45 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». В случае признания общественника виновным в порче «Дома с лебедями» ему грозил штраф в размере от 15 до 200 тысяч рублей.

Позже, в ходе судебного заседания 7 июля, суд постановил назначить инструментальную экспертизу подвального помещения.