



Дзержинский районный суд Волгограда обязал собственника земельного участка в Иловлинском районе рекультивировать землю, заваленную отходами, и выплатить судебную неустойку. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, захламление сельхозземель было зафиксировано в июне прошлого года на площади 2160 кв. м.

Сумма ущерба, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, составила более 189 тысяч рублей.

Собственник угодий должен был ликвидировать свалку до 8 сентября 2025 года, однако проигнорировал выданное ему предписание. Это стало основанием для обращения ведомства в суд.

На заседании представитель собственника земельного участка представил проект рекультивации нарушенной части участка, разработанный Волгоградским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК». Документ предусматривает проведение технического этапа рекультивации: очистку территории от отходов, снятие деградированного слоя почвы, завоз и распределение плодородного грунта.

По решению суда собственник должен будет в срок не позднее 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу провести рекультивацию участка.