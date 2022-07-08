Общество

По делу волгоградского общественника о порче «Дома с лебедями» назначена экспертиза

Общество 08.07.2022 17:03
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08.07.2022 17:03


В Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение административного дела в отношении общественника Сергея Островского. Как сообщает ИА «Высота 102», председателя Совета МКД «Дом с лебедями» судят за ущерб, нанесенный собственному дому.

В ходе судебного заседания 7 июля суд постановил назначить инструментальную экспертизу подвального помещения, где ранее, согласно информации комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, выявлено проведение несогласованных с комитетом работ на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом» по улице Ленина, 19. Напомним, что под нарушениями чиновники понимают выемку грунта ниже линии фундамента, оголение кирпичной кладки и фундамента. 


Согласно собранным материалам по административному делу, комитетом в отношении Островского составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ. 

Также общественнику вменяют организацию (проведение) работ в части работоспособности состояния несущих конструкций объекта (фундаменты, стены, столбы, колонны), изменяющих предмет охраны объекта и условия необходимые для его сохранности. 

Ранее Сергей Островский в беседе с журналистом ИА «Высота 102» утверждал, что он никак не мог ничего испортить, ведь его задачей, как раз и является сохранение памятников. 


С его слов, неизвестные ему люди вывезли строительный мусор из бесхозного подвала дома № 19 по улице Ленина, который копился там годами. 

— Там уже блохи прыгали. Никому до этого не было дела. Как я понял, на меня пожаловались жильцы моего дома. Но как я мог что-то вывозить, если меня не было в тот момент в городе? — задается вопросом негодующий общественник.

Однако в профильном регкомитете считают, что господин Островский в отсутствие задания, разрешения комитета и согласованной проектной документации все же осуществил вышеуказанные работы. 


Сегодня на звонок корреспондента информагентства с просьбой прокомментировать ситуацию касательно продолжающихся судебных тяжб, Сергей Островский в несвойственной ему и довольно резкой форме попросил его не беспокоить. 

В случае признания общественника виновным в порче «Дома с лебедями» ему грозит штраф в размере от 15 до 200 тысяч рублей. Следующее заседание запланировано на середину июля. 

Ранее журналисты информационного агентства рассказывали о гневной реакции Островского по поводу облицовки тротуарной плиткой постамента братской могилы советских воинов в хуторе Тормосин Чернышковского района. Позицию и негодование общественника разделил и эксперт по охране объектов культурного наследия Валерий Котельников. Интересен тот факт, что тротуарная плитка на постаменте появилась как минимум шесть лет назад, но активисты обнаружили ее лишь в мае этого года. 

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