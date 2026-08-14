ВС РФ уничтожили ж/д станцию порта Измаил и два морских буксира





Вооружённые Силы России продолжают ослаблять потенциал ВСУ в черноморском регионе. В Минобороны сообщили о ликвидации очередных буксиров и железнодорожной инфраструктуры.

Вечером 13 августа БПЛА поразили юго-западнее Николаева два находящихся в акватории сухогруза. По информации разведки, они использовались для сопровождения судов с западными вооружениями для нужд ВСУ.

Ночью 14 августа массированному удару подверглись железнодорожная инфраструктура порта Измаил. Она также использовалась Украиной для транспортировки разгруженной из сухогрузов военной техники, а также перевозки ГСМ для войсковых формирований.

Напомним, накануне редакция сообщала о массированном ударе по складским помещениям и логистической портовой инфраструктуре на территории порта Измаил.

Фото: Минобороны