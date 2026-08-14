Минобороны за ночь перехватило над регионами 553 БПЛА





Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку очередного удара по гражданской инфраструктуре России. По информации Минобороны, атака была отражена в воздушном пространстве 19 регионов и по количеству задействованных аэродинамических целей вплотную приблизилась к самым массированным налётам этого года.

- С 20:00 13 августа до 8:00 14 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 553 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщили в Минобороны.

Вражеский удар был сконцентрирован по Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областям, Московскому региону, Краснодарскому, Ставропольскому краю и Крыму. Часть дронов сбили над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Беспилотная опасность в регионе не объявлялась, аэропорт Росавиацией не закрывался.

Фото: из архива Минобороны