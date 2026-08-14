В Волгоградской области производство текстиля выросло на треть





Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Волгоградской области по промышленным видам деятельности составил 479,3 млрд рублей. По данным Волгоградстата, за период с января по июнь 2026 года основная доля приходилась на обрабатывающий сектор, объем которого достиг 391,2 млрд рублей.

Увеличение отгрузки было зафиксировано в нескольких отраслях. Например, самый заметный рост произошел в производстве текстильных изделий – на 31,3%, в сфере ремонта и монтажа машин – на 14,1%. Выпуск нефтепродуктов увеличился на 9,2%, химических веществ – на 4,6%. Производство пищевых продуктов выросло на 5,9%.

Добыча полезных ископаемых обеспечила 17 млрд рублей, что на 3,3% больше уровня аналогичного периода 2025 года, а отрасль водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов - 10,4 млрд рублей. Это на 7% меньше уровня января-июня 2025 года.

В структуре энергетического сектора наибольший удельный вес приходится на производство, передачу и распределение электроэнергии – 67,7%, или 41,1 млрд рублей, добавили в Волгоградстате.



