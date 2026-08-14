



Озеленители продолжают трудиться над благоустройством Привокзальной площади в Волгограде. Специалисты в настоящее время формируют в подготовленных клумбах три дендрологические композиции, которые станут украшением обновленной территории.

– Одну из композиций украсят шесть видов хвойных деревьев, в числе которых сосна горная «Мопс» (карликовое растение с шаровидной кроной) и ель колючая «Глаука Глобоза» с яркой серебристо-голубой хвоей, яркие цвета в композицию добавит дерен белый, флоксы и кусты барбариса с золотисто-желтыми и насыщенными пурпурно-красными листьями, – рассказали в мэрии.

По замыслу агрономов, одним из ключевых смысловых элементов озеленения станут кустарники сирени, которую активно высаживали в послевоенном Сталинграде. Украсят площадь также клены, можжевельники, сосны с художественно сформированной кроной, туи, гортензии и даже лаванда. Здесь будут высажены необычные цветочные композиции.

Напомним, что работы по озеленению площади перед железнодорожным вокзалом Волгограда стартовали на этой недели после спада 40-градусной жары. Ранее из-за высоких температур высадку растений откладывали на осень.

Видео администрации Волгограда