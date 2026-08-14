В ночь на 12 августа город-герой Новороссийск пережил массированную атаку киевского режима. Сотни поврежденных домов, социальных объектов. Люди остались без воды, без света, а некоторые – и без крыши над головой. И пока местные власти делают все возможное, чтобы в очередной раз оперативно устранить повреждения и вернуть город к прежней жизни, волгоградцы могут помочь с решением целого ряда текущих, но не менее важных вопросов.