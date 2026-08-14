В ночь на 12 августа город-герой Новороссийск пережил массированную атаку киевского режима. Сотни поврежденных домов, социальных объектов. Люди остались без воды, без света, а некоторые – и без крыши над головой. И пока местные власти делают все возможное, чтобы в очередной раз оперативно устранить повреждения и вернуть город к прежней жизни, волгоградцы могут помочь с решением целого ряда текущих, но не менее важных вопросов.
Отметим, что в Новороссийске посте теракта ВСУ действуетрежим ЧС. Оперативные и коммунальные службы занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры. Но объем очень большой. От налета беспилотников пострадали около 200 домов, дороги, водопровод, другие важные для функционирования города объекты.
Оказать помощь жителям Новроссийска можно через официальный благотворительный фонд - Фонд развития муниципального образования город-герой Новороссийск.
Средства можно перечислять по Qr-коду или реквизитам.
Отчетность по расходованию средств будет публиковаться на официальном сайте фонда фонд-новороссийск.рф, который в настоящее время находится в стадии доработки, а также в «ВКонтакте» и мессенджере «МАКС».
Фото администрации Новороссийска