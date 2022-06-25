В Волгограде защитника памятников судят за разрушение «Дома с лебедями»





В Центральном районном суде Волгограда председателя Совета МКД «Дом с лебедями» Сергея Островского судят за ущерб, нанесенный собственному дому. Как сообщает ИА «Высота 102», известному общественнику и члену ревизионной комиссии ВООПИиК вменяют нарушение закона об охране объектов культурного наследия.

Согласно материалам суда, правонарушение зафиксировано 13 января 2022 в подвальном помещении дома № 19 по улице Ленина, являющимся объектом культурного наследия регионального значения. Установлено, что Сергей Островский «организовал (провел) производственные работы (выемку грунта примерно на 50-60 сантиметров ниже линии фундамента, оголение кирпичной кладки и фундамента) во встроенном нежилом подвальном (техническом) помещении № 4», тем самым нарушив п. 1 ст. 45 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ».





Также общественнику и защитнику памятников вменяется нарушение подпункта 2 п. 1 ст. 47.3 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ, выразившееся в организации (проведении) работ в части работоспособности состояния несущих конструкций объекта (фундаменты, стены, столбы, колонны), изменяющие предмет охраны объекта и условия необходимые для его сохранности.

Сам Островский утверждает, что он никак не мог ничего нарушить и испортить.

— Я сам выступаю за защиту памятников. На меня подал иск комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Это просто нонсенс. Что интересно, когда в городе и области действительно разрушаются объекты культурного наследия, то комитет так рьяно не встает на защиту положенного по закону, — считает общественник.

Со слов волгоградца, некие люди просто вывезли строительный мусор из бесхозного подвала дома № 19 по улице Ленина, который копился годами.

— Там уже блохи прыгали. Никому до этого не было дела. Как я понял, на меня пожаловались жильцы моего дома. Но как я мог что-то вывозить, если меня не было в тот момент в городе? — задается вопросом негодующий общественник.





Однако в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области считают иначе.

— По результатам проведения комитетом контрольного (надзорного) мероприятия, согласованного прокуратурой Волгоградской области, по фактам, изложенным в обращении гражданина, комитетом выявлено проведение несогласованных с комитетом работ на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу город Волгоград, улица Ленина, 19, выразившихся в выемке грунта ниже линии фундамента, оголение кирпичной кладки и фундамента, — пояснили ИА «Высота 102» в профильном комитете. — Согласно собранным материалам по административному делу, комитетом в отношении С. С. Островского составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ — нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выразившееся в организации (проведении) им работ по сохранению объекта в отсутствие разрешительной документации, выданной комитетом.





Установлено, что у Островского отсутствовали задание на проведение вышеуказанных работ, разрешение комитета и согласованная проектная документация. Правонарушение выявили в ходе внепланового инспекционного визита.

В случае признания Островского виновным, ему грозит административный штраф в размере от 15 до 200 тысяч рублей. Дело рассматривается Центральным районным судом Волгограда. Следующее заседание запланировано на начало июля.

Ранее информагентство сообщало о возмутившей Сергея Островского облицовке на постаменте братской могилы советских воинов в хуторе Тормосин Чернышковского района Волгоградской области. Негодование общественника разделил и эксперт по охране объектов культурного наследия Валерий Котельников. При этом тротуарная плитка на постаменте появилась как минимум шесть лет назад, но заметили ее активисты лишь в мае 2022 года.

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