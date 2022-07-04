В Волгоградской области автослесарь врезался на угнанном BMW в магазин





Полицейские задержали в Волгоградской области 30-летнего автослесаря по подозрению в угоне автомобиля BMW.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сегодня, 4 июля, в отдел полиции города Калач-на-Дону обратилась 26-летняя местная жительница с заявлением об угоне иномарки.

Женщина пояснила, что накануне она оставила свою автомашину BMW в автомастерской для полировки.

В назначенное время она пришла за машиной, однако не обнаружила ее в мастерской. Автослесарь также отсутствовал.

Полицейские обнаружили автомобиль, а вскоре по горячим следам задержали и угонщика. Им оказался 30-летний ранее судимый автослесарь. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что после того, как отполировал автомашину заказчицы, решил немного покататься на дорогой иномарке. Однако в дороге не справился с управлением и на полном ходу совершил столкновение со зданием магазина, после чего попытался скрыться, но был задержан.

По факту оставления задержанным места ДТП, участником которого он явился, сотрудниками ГИБДД, в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, был составлен административный протокол. Автомобиль возвращен законной владелице. Причиненный ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.