Экология

В Кировском районе Волгограда на месте ликвидированной свалки выросла новая

Экология 07.07.2022 21:15
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07.07.2022 21:15



Один миллион 120 тысяч рублей выделено на ликвидацию стихийных свалок в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, аукцион на выполнение этих работ объявила администрация города.

Согласно технической документации, планируется зачистить территорию пяти мест несанкционированного складирования отходов. Среди них – территория рядом с закрытым полигоном на ул. Медвежъегорской на площади 4,5  тысячи квадратных метров. Здесь располагалась свалка, которую несколько лет перевезли на пруд-накопитель в Светлоярском районе. Однако этот участок вновь стал захламляться.

Также будет ликвидированы нелегальные полигоны  в районе производственной базы на Веселой Балке и  на южном склоне дамбы через балку Отрада.

Вывезут мусор и с двух точек в заброшенном парке «Дружба». Общий объем отходов пяти стихийных свалок, которые предстоит ликвидировать исполнителю, составляет 700 кубических метров.


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