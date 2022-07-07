Экология 07.07.2022 21:15
0
07.07.2022 21:15
Один миллион 120 тысяч рублей выделено на ликвидацию стихийных свалок в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, аукцион на выполнение этих работ объявила администрация города.
Согласно технической документации, планируется зачистить территорию пяти мест несанкционированного складирования отходов. Среди них – территория рядом с закрытым полигоном на ул. Медвежъегорской на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Здесь располагалась свалка, которую несколько лет перевезли на пруд-накопитель в Светлоярском районе. Однако этот участок вновь стал захламляться.
Также будет ликвидированы нелегальные полигоны в районе производственной базы на Веселой Балке и на южном склоне дамбы через балку Отрада.
Вывезут мусор и с двух точек в заброшенном парке «Дружба». Общий объем отходов пяти стихийных свалок, которые предстоит ликвидировать исполнителю, составляет 700 кубических метров.
Облкомприроды в Волгограде займется проектом мусорной концессии06.07.2022 13:10
Экология 06.07.2022 13:10
Волжская ГЭС туже «заворачивает кран» по указанию Росводресурсов01.07.2022 12:42
Экология 01.07.2022 12:42
МУП «Водоканал» сделал токсичной речку в Котово Волгоградской области30.06.2022 09:53
Экология 30.06.2022 09:53
Суд в Краснодаре обязал убрать под Волгоградом свалки размером с футбольное поле29.06.2022 12:39
Экология 29.06.2022 12:39
Семь тысяч тонн мусора и 6 тысяч шин: в Волгоградской области наводят порядок27.06.2022 10:29
Экология 27.06.2022 10:29
Зубаревой и Сивокозу сообщили о запахах с волгоградского кожзавода25.06.2022 19:57
Экология 25.06.2022 19:57
В Волгограде природоохранный прокурор собрал силовиков и чиновников24.06.2022 15:58
Экология 24.06.2022 15:58
Благодаря экологической инициативе Сбербанка в Волгограде более 9,5 тонн макулатуры направлено на переработку23.06.2022 14:57
Экология 23.06.2022 14:57
Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускных22.06.2022 17:57
Экология 22.06.2022 17:57
В двух районах Волгоградской области заржавели подсолнухи21.06.2022 15:21
Экология 21.06.2022 15:21
Волгоградцев предупредили о клещевых инфекциях21.06.2022 09:00
Экология 21.06.2022 09:00
Под Волгоградом активисты очистят загаженный мусором берег ерика Судомойка20.06.2022 17:19
Экология 20.06.2022 17:19
ESG-прорыв «ЕвроХим-ВолгаКалия»20.06.2022 12:21
Экология 20.06.2022 12:21
«Ситиматик-Волгоград» назвал причину своих долгов перед мусорными полигонами18.06.2022 19:30
Экология 18.06.2022 19:30
«Это такое производство – оно пахнет»: волгоградский поселок накрыл тошнотворный запах с кожзавода17.06.2022 11:32
Экология 17.06.2022 11:32