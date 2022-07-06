На площадке компании «Химпром» в Волгограде умер студент-иностранец





В Дзержинском районе Волгограда выясняют обстоятельства смерти студента-иностранца. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, молодой человек скончался на производственной площадке компании «Химпром» в Дзержинском районе.

– Вызов поступил сегодня около 10.40 по адресу проезд Мирный, 2 в Дзержинском районе, – сообщили информагентству в экстренных службах. – По приезде была зафиксирована смерть молодого человека.

По не подтвержденной пока информации, 21-летний молодой человек прибыл в Волгоградскую область из Египта и обучался в ВолгГАСУ. На предприятии ООО «Химпром» он проходил практику.

К слову фирма, расположенная в Дзержинском районе, не имеет ничего общего с промышленным предприятием, хорошо известным жителям Волгограда. В данном случае речь идет об организации, которая занимается производством бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Корреспонденты информационного агентства запросили комментарий в СУ СК России по Волгоградской области по данному происшествию.

Сотрудница компании ООО «Химпром», ответившая на телефонный звонок журналистов, после прозвучавшего вопроса бросила трубку и перестала отвечать на звонки. Мы по-прежнему готовы озвучить позицию руководства предприятия.