В Волгограде СК выясняет причины гибели студента в цехе «Химпрома»

В Волгограде следствие выясняет причину гибели иностранного студента на территории производственного цеха одного из предприятий в Дзержинском района. Как сообщает ИА «Высота 102», парень сегодня, 6 июля, пришел устраиваться на работу.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без признаков насильственной смерти.

Известно, что молодой человек почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, студент скончался.

Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника в экстренных службах, инцидент произошел примерно в 10.40 на производственной площадке компании «Химпром».

По не подтвержденной официально информации, молодой человек прибыл в Волгоградский регион из Египта. Парень обучался в архитектурно-строительном университете. На предприятии ООО «Химпром» он проходил практику.

Сотрудница компании ООО «Химпром», ответившая на телефонный звонок корреспондентов, после озвученного вопроса о ЧП бросила трубку и перестала отвечать на звонки. Редакция по-прежнему готова озвучить позицию руководства предприятия.

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