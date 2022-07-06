Расследования

В Волгограде СК выясняет причины гибели студента в цехе «Химпрома»

Расследования 06.07.2022 18:36
0
06.07.2022 18:36


В Волгограде следствие выясняет причину гибели иностранного студента на территории производственного цеха одного из предприятий в Дзержинском района. Как сообщает ИА «Высота 102», парень сегодня, 6 июля, пришел устраиваться на работу. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Тело без признаков насильственной смерти. 

Известно, что молодой человек почувствовал себя плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, студент скончался.   

Как стало известно ИА «Высота 102» от собственного источника в экстренных службах, инцидент произошел  примерно в 10.40 на производственной площадке компании «Химпром».  

По не подтвержденной официально информации, молодой человек прибыл в Волгоградский регион из Египта. Парень обучался в архитектурно-строительном университете. На предприятии ООО «Химпром» он проходил практику. 

Сотрудница компании ООО «Химпром», ответившая на телефонный звонок корреспондентов, после озвученного  вопроса о ЧП бросила трубку и перестала отвечать на звонки. Редакция по-прежнему готова озвучить позицию руководства предприятия. 

Читайте также: 

На площадке компании «Химпром» в Волгограде умер студент-иностранец

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
06.07.2022 18:43
Расследования 06.07.2022 18:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 17:45
Расследования 06.07.2022 17:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 17:21
Расследования 06.07.2022 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 17:03
Расследования 06.07.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 14:15
Расследования 06.07.2022 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 13:53
Расследования 06.07.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 12:08
Расследования 06.07.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 09:38
Расследования 06.07.2022 09:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2022 07:25
Расследования 06.07.2022 07:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 22:13
Расследования 05.07.2022 22:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 17:32
Расследования 05.07.2022 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 17:15
Расследования 05.07.2022 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 14:39
Расследования 05.07.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 14:02
Расследования 05.07.2022 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.07.2022 12:27
Расследования 05.07.2022 12:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:11
В Волгограде в уличном туалете захлебнулась 7-летняя девочкаСмотреть фотографии
18:51
Через Волгоград пройдет дополнительный поезд до Имеретинского курортаСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде бухгалтер ВГИИК поймана на присвоении 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
18:36
В Волгограде СК выясняет причины гибели студента в цехе «Химпрома»Смотреть фотографии
18:10
«Хатико» с проселочной дороги в Волгоградской области приютила семьяСмотреть фотографии
18:06
Едва не снесли пешеходов: жесткое столкновение Mitsubishi Pajero и Nissan попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
На площадке компании «Химпром» в Волгограде умер студент-иностранецСмотреть фотографии
17:33
В Волгоградской области разбойник избил битой женщину и повредил машиныСмотреть фотографии
17:21
Волгоградцам предъявили огромные счета за позапрошлогодний мусорСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде жуликоватые КПК продавали землю в чистом поле за маткапиталСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области 20 июля включат учебные сиреныСмотреть фотографии
16:25
«Открытие Авто»: в мае на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в апреле - 51,5 млрд рублейСмотреть фотографии
15:37
Депутаты озаботились порядком переименования городов и районов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:32
На границе Волгоградской области в степи нашли скелет человекаСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде снимут видеоролик о котлете по-киевскиСмотреть фотографии
14:46
Олег Савченко высказался в пользу расширения льгот для ветеранов боевых действийСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом заведующая детсадом собирала премии сотрудников в «общий котел»Смотреть фотографии
14:15
В Волгограде после ремонта компьютерного томографа вскрылся крупный обманСмотреть фотографии
13:53
Суд отправил в СИЗО Гульнару Низамову, пытавшую падчерицу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Под Волгоградом СК начал проверку после смерти 44-летнего рыбакаСмотреть фотографии
13:10
Облкомприроды в Волгограде займется проектом мусорной концессииСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде к 1 ноября восстановят танк-памятник Т-34Смотреть фотографии
12:21
В Волгограде рухнул сайт для записи детей в школуСмотреть фотографии
12:08
До чего дошел прогресс: в поликлинике Волгограда пациентов встречает ненастоящая женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:37
Отвалившееся колесо спровоцировало ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом снайперы учились сбивать беспилотникиСмотреть фотографии
11:29
В центре Волгограда эвакуировали налоговую инспекцию, УФАС и «ЕР»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде рецидивист выбросил с 4 этажа собакуСмотреть фотографии
10:57
Момент возгорания иномарки с людьми в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Половине волгоградцев не хватает денег до зарплатыСмотреть фотографии
 