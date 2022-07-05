СК в Волгограде ищет очевидцев нападения на 20-летнюю девушку

СУ СКР по Волгоградской области сегодня, 5 июля, просит откликнуться очевидцев нападения на 20-летнюю девушку у подъезда дома № 43 по улице Пархоменко. Как сообщает ИА «Высота 102», следствие просит выйти на связь двух мужчин, оказавших помощь пострадавшей студентке.

Следствием установлено, что утром 1 июля 2022 года в 20-летняя девушка вышла из подъезда № 1 дома № 43а по улице Пархоменко, после чего на нее внезапно напал с ножом 33-летний мужчина. Злоумышленник нанес потерпевшей одно проникающее ранение в область головы.

Неадекватного волгоградца задержали в тот же день. По предварительным данным, подозреваемый в нападении в момент совершения преступления находился под действием наркотических веществ. Ранее сосед пострадавшей студентки был судим за кражу, а также привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.





Известно, что 33-летний Антон Николаев освободился из колонии в 2011 году, нигде не работал и проживал с родителями. После нападения на девушку, злоумышленник угрожал убийством еще одному человеку — жильцу этого же дома, приставив к горлу последнего лезвие бритвы.

Задержанный помещен под стражу. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела. По информации облздрава, пострадавшая от нападения волгоградка идет на поправку — пациентку больницы № 25 перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Если Вы обладаете информацией, интересующей органы следствия, просим связаться по телефону: 8-937-567-84-29 или 8 (8442) 33-88-13.

Фото: Антон Ольховатский ИА «Высота 102»

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