Врачи отметили улучшение у пережившей нападение 20-летней волгоградки

В Волгограде медленно, но верно идет на поправку 20-летняя девушка, доставленная в больницу № 25 после нападения на нее с ножом 33-летнего наркомана у подъезда собственного дома. Как сообщает ИА «Высота 102», пострадавшую перевели из реанимационного отделения.

— Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести, без ухудшения, с положительной динамикой, — пояснили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Продолжает лечение в нейрохирургическом отделении.

Кровавая трагедия разыгралась утром 1 июля у подъезда многоквартирного дома № 43а по улице Пархоменко. По версии следствия, на 20-летнюю девушку с кухонным ножом напал неизвестный мужчина. Все произошло на глазах у сестры потерпевшей. Родственница вызвала скорую помощь и полицейских. На помощь пострадавшей пришли медсестры, расположенной рядом частной клиники.

Подозреваемого в жестоком нападении местного жителя задержали в тот же день. Предварительно, 33-летний сосед молодой девушки в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее волгоградец был судим за кражу, а также привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков. Освободился в 2011 году, нигде не работал и жил с родителями.

После нападения на девушку, которой неадекватный сосед всадил нож в голову по самую рукоятку, он угрожал убийством еще одному человеку — жильцу этого же дома. Злоумышленник приставил лезвие бритвы к горлу потерпевшего, но мужчина сумел скрутить агрессора до приезда правоохранителей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области в отношении 33-летнего жителя Волгограда возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство и ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

Жильцы дома по улице Пархоменко рассказали журналистам информационного агентства, что неадекватный сосед на протяжении полутора лет преследовал 20-летнюю студентку.

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