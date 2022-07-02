В Волгограде арестовали наркомана, напавшего на студентку с ножом

Расследования 02.07.2022 14:00
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02.07.2022 14:00
Сегодня, 2 июля, Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия заключил под стражу 33-летнего местного жителя, вонзившего нож в голову 20-летней студентке, сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Напомним, что утром 1 июля текущего года 20-летняя девушка вышла из подъезда дома №43а по улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда, после чего на нее внезапно напал 33-летний мужчина, который, используя кухонный нож, нанес ей одно проникающее ранение в область головы.
За жизнь девушки продолжают бороться врачи. В областном комитете здравоохранения отмечают, что состояние пострадавшей стабильно тяжелое. Она в реанимации.
По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовно дело по по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).
В настоящее время следователи СКР продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.
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