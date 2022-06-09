Происшествия

В Волжском работника автосервиса поймали на любви к чужим машинам

Происшествия 09.06.2022 11:42
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09.06.2022 11:42


В Волжском Волгоградской области задержан 31-летний работник автосервиса. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина подозревается в угоне дорогой иномарки клиента. 

— 7 июня в отдел полиции по городу Волжскому поступило заявление об угоне автомашины BMW 3, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Со слов заявительницы, она оставила свой автомобиль в автосервисе, однако спустя несколько дней по установленному приложению заметила, что ее транспортное средство перемещается по городу. Прибыв на место ремонта, машины там женщина не обнаружила, пояснений по факту отсутствия иномарки работники не смогли дать. 

В ходе ОРМ сотрудники ГИБДД по ориентировке задержали иномарку. 31-летний ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности сотрудник автосервиса просто катался на BMW 3 по городу-спутнику. Затем он передал машину своей знакомой. В момент задержания имен она находилась за рулем. 

— Машина возращена законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения, — добавили в областном главке МВД.  

Санкция вменяемой статьи предусматривает до пяти лет колонии. 

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