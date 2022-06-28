Расследования

Дело о гибели двух человек при крушении катера в Камышине передано в суд

Расследования 28.06.2022 14:49
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28.06.2022 14:49



В Волгоградской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело о гибели мужчины и его 12-летнего сына при крушении катера на Волге в Камышине, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
- Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего спасателя Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» и его начальника. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), - уточнили в следственном органе.
Установлено, что 15 апреля этого года бывший спасатель указанного подразделения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, но управляя при этом служебным маломерным судном с 5 пассажирами на борту, допустил столкновение с плавучим знаком – бакеном, в результате чего катер опрокинулся и все находившиеся на борту оказались в воде.
В результате происшествия мужчина 1981 года рождения и его 12-летний сын погибли.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», катером управлял Сергей Мищихин 1993 года рождения.
В рамках расследования уголовного дела следователями предъявлено обвинение и бывшему начальнику Камышинского поисково-спасательного подразделения, который вопреки требованиям своей должностной инструкции и правилам внутреннего водного законодательства РФ, после личной просьбы своего подчиненного допустил на территорию охраняемого объекта посторонних лиц, что, в том числе, привело к наступлению трагических последствий.
- Следователем Волгоградского следственного отдела на транспорте проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, проведены проверки показаний на месте, очные ставки, сложные судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью подтвердили причастность фигурантов уголовного дела к совершению инкриминируемых преступных деяний, - сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
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