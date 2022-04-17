Расследования

Суд арестовал на 2 месяца спасателя после гибели двоих человек в Камышине

Расследования 17.04.2022 16:41
17.04.2022 16:41




Камышинский городской суд Волгоградской области арестовал 26-летнего Сергея Мищихина, который управлял катером и допустил столкновение судна с буем, в результате чего погибли два человека. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, сотрудник службы спасения  пробудет в изоляции от общества до 16 июня. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
По версии следствия, Сергей Мищихин , находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 15 апреля управлял судном, на котором находились пять человек. После столкновения катера с буем люди оказались в воде. 40-летний мужчина утонул сразу, тело его  12-летнего сына нашли сегодня утром. Беременная мама ребенка, 25-летняя женщина и двое мужчин  спаслись.
Сегодня же стало известно о задержании начальника арестованного спасателя. Он позволил своему подчиненному использовать катер в личных целях.


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