Сегодня же стало известно о задержании начальника арестованного спасателя. Он позволил своему подчиненному использовать катер в личных целях.
Расследования 17.04.2022 16:41
17.04.2022 16:41
Сегодня же стало известно о задержании начальника арестованного спасателя. Он позволил своему подчиненному использовать катер в личных целях.
Камышинский городской суд Волгоградской области арестовал 26-летнего Сергея Мищихина, который управлял катером и допустил столкновение судна с буем, в результате чего погибли два человека. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, сотрудник службы спасения пробудет в изоляции от общества до 16 июня. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.По версии следствия, Сергей Мищихин , находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером 15 апреля управлял судном, на котором находились пять человек. После столкновения катера с буем люди оказались в воде. 40-летний мужчина утонул сразу, тело его 12-летнего сына нашли сегодня утром. Беременная мама ребенка, 25-летняя женщина и двое мужчин спаслись.
Сегодня же стало известно о задержании начальника арестованного спасателя. Он позволил своему подчиненному использовать катер в личных целях.
Реклама
В Волге нашли тело пропавшего после крушения катера мальчика17.04.2022 11:07
Расследования 17.04.2022 11:07
В Волгоградской области задержали начальника спасателя, утопившего катер с людьми17.04.2022 10:20
Расследования 17.04.2022 10:20
В Камышине продолжили поиски пропавшего после крушения катера ребенка17.04.2022 08:22
Расследования 17.04.2022 08:22
Прокуратура начала проверку после крушения катера с людьми на Волге16.04.2022 11:32
Расследования 16.04.2022 11:32
СК задержал рулевого катера после ЧП на Волге в Волгоградской области16.04.2022 09:46
Расследования 16.04.2022 09:46
Задержанному под Волгоградом беглецу грозит пожизненный срок15.04.2022 14:18
Расследования 15.04.2022 14:18
Прибывших в Волгоград иностранцев осудили за наркоторговлю15.04.2022 14:16
Расследования 15.04.2022 14:16
Жительница Михайловки три часа колесила по супермаркетам с чужой карточкой15.04.2022 10:45
Расследования 15.04.2022 10:45
В Волгограде экс-начальник пожарной части обманул МЧС на 200 тыс рублей14.04.2022 17:20
Расследования 14.04.2022 17:20
В Волгограде отдали под суд одного из участников банды автоподставщиков14.04.2022 16:03
Расследования 14.04.2022 16:03
Закладчику из Центральной Азии грозит пожизненное в Волгограде14.04.2022 15:51
Расследования 14.04.2022 15:51
Торговцы оружием осуждены в Волгограде14.04.2022 15:11
Расследования 14.04.2022 15:11
Полицейского спас жетон, стрелок в реанимации: подробности стрельбы на посту ДПС под Волгоградом14.04.2022 14:06
Расследования 14.04.2022 14:06
Жадность довела троих хитроумных наркоманов из Волгограда до тюрьмы14.04.2022 12:00
Расследования 14.04.2022 12:00
На посту ДПС под Волгоградом мужчина выстрелил в полицейского и себе в голову14.04.2022 11:31
Расследования 14.04.2022 11:31
Реклама