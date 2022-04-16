Расследования

СК задержал рулевого катера после ЧП на Волге в Волгоградской области

Расследования 16.04.2022 09:46
16.04.2022 09:46



Задержан спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» в Волгоградской области, который управлял катером в момент его крушения в акватории Волги в районе набережной Камышина.
- Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении спасателя Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), - сообщили ИА «Высота 102» в следственном органе.
По сведениям информагентства, это Сергей Мищихин 1993 года рождения.
Установлено, что в вечернее время 15 апреля текущего года, подозреваемый, который был в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным маломерным судном с  5 пассажирами на борту. Он допустил столкновение с плавучим знаком – бокеном, в результате чего катер опрокинулся и все находившиеся на борту оказались в воде.  
В настоящее время, по данным следствия, четыре человека находятся в медицинском учреждении, мужчина 1981 года рождения скончался. Продолжаются поиски мальчика 2010 года рождения.
- Судоводитель уже задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения, - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Следователи Волгоградского следственного отдела на транспорте  и криминалисты произвели осмотр места происшествия, маломерного судна, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы, организован комплекс необходимых следственных  действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

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