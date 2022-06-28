Андрей Бочаров и Альберт Зинченко подписали соглашение

Сегодня, 28 июня, губернатор Волгоградской области находится с рабочим визитом в Луганской Народной республике. Как стало известно ИА "Высота 102", к этому часу Андрей Бочаров и глава Станично-Луганской администрации ЛНР Альберт Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Информация о подписании документа была опубликована в телеграм-каналах. Потдвердили ее и в администрации региона.

– Андрей Бочаров провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником, также администрацией Волгоградской области подписано соглашение о сотрудничестве с администрацией Станично-Луганского района, – прокомментировали в обладмине.

Напомним, что в ЛНР Андрей Бочаров отправился в 5 утра 28 июня. Рабочий визит он начал с возложения цветов к мемориалам в Луганске, отдав дань памяти защитникам Отечества, павшим в борьбе с фашизмом.

В программе визита также запланированы передача гуманитарной техники, осмотр ряда населенных пунктов района. Герой России Андрей Бочаров планирует лично осмотреть объекты социальной инфраструктуры, которые нуждаются в восстановлении или обновлении, а также напрямую поговорить с жителями.

Фото: НабиеVщина / t.me