Губернатор Волгоградской области сегодня, 28 июня, свой рабочий день проведет за пределами региона. Как стало известно ИА «Высота 102», Герой России Андрей Бочаров в сопровождении колонны гуманитарного груза в 5 утра автомобильным транспортом выехал в Луганскую Народную Республику.

В Луганске первым делом Бочаров возложил цветы к памятникам героям Великой Отечественной и современным защитникам ЛНР. Как сообщил информированный источник, в программе визита – встреча с руководством ЛНР, передача гуманитарной техники, подписание соглашения с подшефным районом Республики, а также осмотр ряда населенных пунктов района.

По заведенной традиции Андрей Бочаров намерен лично осмотреть объекты социальной инфраструктуры, которые нуждаются в восстановлении или обновлении, а также напрямую поговорить с жителями.

Напомним, что губернатор Волгоградской области в первые дни начала спецоперации выразил поддержку решению Президента РФ о проведении специальной операции по защите Донбасса. Согласно поставленным губернатором задачам, в регионе в кратчайшие сроки был обеспечен прием и оказана помощь прибывающим беженцам. В частности, с февраля в Волгоградской области не прекращают работу пункты сбора, налажена отправка гуманитарной помощи на Донбасс.

Кроме того, Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР — проведена серьёзная подготовительная работа для участия региона в восстановлении мирной жизни на освобождённых территориях. Развитие социально-экономического сотрудничества между Волгоградской областью и народными республиками было рассмотрено в ходе рабочих встреч волгоградской делегации на 25-м Петербургском международном экономическом форуме.