Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спорт

Спорт 25.06.2022 16:59
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25.06.2022 16:59
Развитие единоборств в Волгоградской области обсудили сегодня, 25 июня, губернатор Андрей Бочаров и известный российский боксер Денис Лебедев.
Как сообщает корр. ИА «Высота 102», титулованный спортсмен и глава региона встретились на Центральной набережной, где проходит молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Денис Лебедев стал гостем этого мероприятия. На площадке фестиваля, посвященной боевым искусствам, молодые люди продемонстрировали свое мастерство. За их техникой с интересом понаблюдал Денис Лебедев и губернатор Андрей Бочаров.
После коллективного фото на память, гость фестиваля прогулялся с главой региона по набережной Волгограда. Примечательно, что во время этой прогулки главе региона сделали неожиданный подарок. Школьник подарил главе региона Родину-мать, которую сам вылепил.
Справка.
Денис Лебедев - российский боксёр-профессионал, выступавший в первой тяжёлой весовой категории. Чемпион мира по версиям WBA, IBF.
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