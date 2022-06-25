Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спорт









Развитие единоборств в Волгоградской области обсудили сегодня, 25 июня, губернатор Андрей Бочаров и известный российский боксер Денис Лебедев.













Как сообщает корр. ИА «Высота 102», титулованный спортсмен и глава региона встретились на Центральной набережной, где проходит молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Денис Лебедев стал гостем этого мероприятия. На площадке фестиваля, посвященной боевым искусствам, молодые люди продемонстрировали свое мастерство. За их техникой с интересом понаблюдал Денис Лебедев и губернатор Андрей Бочаров.













После коллективного фото на память, гость фестиваля прогулялся с главой региона по набережной Волгограда. Примечательно, что во время этой прогулки главе региона сделали неожиданный подарок. Школьник подарил главе региона Родину-мать, которую сам вылепил.













Справка.

Денис Лебедев - российский боксёр-профессионал, выступавший в первой тяжёлой весовой категории. Чемпион мира по версиям WBA, IBF.



