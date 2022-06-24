Спорт

В Волгограде инженеры и спортсмены разыграли футбольный кубок

Спорт 24.06.2022 22:15
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24.06.2022 22:15


На стадионе «Волгоград Арена» сегодня, 24 июня, состоялась решающая встреча между сборными командами ВолгГТУ и ВГАФК. Как сообщает ИА «Высота 102», футболисты разыграли кубок молодежного фестиваля #ТриЧетыре.

Посмотреть на финальную встречу пришли более 3500 тысячи зрителей. Чуть сильнее сегодня оказалась команда физакадемии. Ребята победили «техников» с минимальным перевесом — 3:2.


Игрок команды технического университета Владислав Крючков уверен, что сегодня его команда выглядела достойно. 

— Все отлично организовали, на высшем уровне. Обидно, конечно, что проиграли, но по сравнению с другими командами мы выглядели достойно. Это может быть один шанс в жизни поиграть на таком поле. Мы больше по мини-футболу выступали, а сегодня попробовали в большой футбол и сразу второе место. 


Тренер сборной ВолгГТУ Сергей Давыдов рассказал о своих эмоциях и сбывшейся мечте. 

— Эмоции положительные. Я когда-то заканчивал роторский интернат. Учился в физакадемии. Был капитаном этой команды. У меня мечта была сыграть здесь, мне не довелось, а в качестве тренера получилось. Ребята, наверное, вообще в космосе. Мы не профильный вуз, у нас нет футболистов. Мы сегодня выступали против  профессиональных футболистов, показали себя достойно, но не получилось. 

Турнир проходил по олимпийской системе. За кубок сражались сборные восьми волгоградских вузов — ВолГАУ, ВГАФК, ВГСПУ, академия МВД, ВолГУ, РАНХиГС, ВолгГМУ и ВолгГТУ.


Алексей Сергиенко представлял на «Волгоград Арене» команду победителей. Студент ВГАФКа поблагодарил организаторов и отметил высокий уровень турнира. 

— Спасибо организаторам за этот турнир. Давно такого не было в Волгоградской области. Игра была тяжелая. Против нас выступала хорошая команда. Конечно, мы были фавориты, но соперник навязал хорошую борьбу, но нам удалось выиграть. Думаю, что люди, которые сегодня пришли за нас болеть, получили лишь положительные эмоции. 

Студент физакадемии отметил, что игру он посвятил маленьким футболистам. 

— Хочется, чтобы ребят посмотрели, что в Волгограде есть футбол. Необходимо больше людей привлекать к таким турнирам, чтобы футбол становился популярнее, — считает Алексей. 


Поддержал своего подопечного и тренер команды ВГАФК Игорь Новокщенов.

— Я скажу, что это не просто хорошее начинание. Необходимо обратить самое пристальное внимание на студенческий спорт, в частности футбол и проводить такие мероприятия, как можно чаще. Сегодня у команды технического университета просто выросли крылья,  поэтому они дали сегодня бой, проявили бойцовские качества.  

Новокщенов также отметил большое количество болельщиков, пришедших поддержать футболистов, а эт означит, что такие соревнования нужно устраивать чаще. 

— Много ребят из студенческих команд в других городах попадает в профессиональный футбол, а мы чем хуже? Нам тоже надо устраивать соревнования, чтобы пополнять нашу любимую команду «Ротор».  

Футбольный турнир стал частью молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который состоится завтра, 25 июня, на Центральной набережной Волгограда. 

Фото: РИАЦ

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