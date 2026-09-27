Не хватило реализации: «Ротор‑2» не смог дожать «Авангард» – ничья 1:1





25‑й тур Второй лиги Б (группа 3) волгоградский «Ротор‑2» провёл в Курске против местного «Авангарда» – и увёз домой ничью 1:1.

В составе «Ротор‑2» не оказалось Максима Храмцова – защитника, стабильно показывавшего хорошую игру на старте сезона. Из‑за повреждения, полученного в матче с «Волной», он не смог принять участие в игре, что ощутимо ослабило оборонительную линию сине‑голубых. С учётом скорректированной схемы игры команда действовала более осторожно, стараясь минимизировать риски на своей половине поля.Начало матча осталось за хозяевами поля: на 6-й минуте они испробовали на прочность штанги и перекладину ворот волгоградцев, и имели немало моментов для того, чтобы открыть счёт. Дублёры «Ротора» старались играть как можно компактнее перед своими воротами, но это не спасло от опасных атак курян. Один из таких навалов на 23-й минуте закончился подачей углового, после которого Адриан Платон головой переправил мяч в свои ворота – 1:0 в пользу «Авангарда». По первому тайму можно резюмировать: вратарь Иван Литвенок столько раз спасал команду, что одноклубники ему очень сильно задолжали.Во второй половине матча волгоградцы отодвинули игру от своих ворот и стали действовать острее. После перестроения у «Ротор‑2» появились острые подходы к воротам курской команды. Отличный момент гости использовали на 68-й минуте. Получив право на штрафной, Егор Тарин пробил в стиле Рональда Кумана: мяч пулей влетел в левый нижний угол после удара с 30 метров.Во втором тайме активнее и интереснее атаковали игроки «Ротор‑2», но больше отличиться не смогли – матч завершился со счётом 1:1. Прогресс у сине‑голубых есть: команда создаёт достаточно моментов, но реализация пока не на уровне.Полузащитник «Ротор-2» Дмитрий Локтев прокомментировал ход матча:– В начале матча привыкали к полю. Чуть‑чуть, наверное, ножки подсели, потом привыкли. Перестроились чуть‑чуть – и пошло. Во втором тайме переиграли полностью, могли забивать, но подвела реализация моментов.«Трудовые резервы».Роман Марнавский (Санкт-Петербург), Денис Машьянов (Вологда), Ирина Чеченина (Вологда).: Терешкин, Борисов, Берзегов (79, Коньшин), Захаров (68, Брисев), Князев (84, Гершун), Мамкин, Седов, Некрасов (79, Балицкий), Трайгель, Чудов, Хребтов.: Литвенок, Слепужников (86, Литенко), Правкин, Амирханян, Тарин, Локтев, Харлан, Демушкин, Биджилов (75, Кюрджиев), Прокофьев, Платон (46, Асланян).Платон, 23 (автогол, 1:0); Тарин, 68 (1:1).Чудов, 31 (срыв перспективной атаки), Захаров, 65 (неспортивное поведение), Седов, 82 (неспортивное поведение), Гершун, 89 (неспортивное поведение) – Биджилов, 31 (неспортивное поведение).Чудов, 71 (2 ЖК, грубая игра)Следующий матч «Ротор‑2» проведёт 3 октября. На родном газоне волгоградцы встретятся с одним из лидеров сезона – тамбовским «Спартаком». Начало в 13:00.