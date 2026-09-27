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Спорт

Волгоград уступил Татарстану в полуфинале Спартакиады сильнейших – 8:16

Спорт 27.09.2026 13:52
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27.09.2026 13:52


Спартакиада сильнейших – один из ключевых турниров сезона, объединяющий сильнейшие региональные команды и клубные системы страны. Именно поэтому сборную Волгоградской области здесь ждали не просто соперники, а принципиальные оппоненты – сборная Республики Татарстан, составленная на базе чемпиона России, казанского клуба «КОС‑Синтез». Так обычное противостояние естественным образом перерастает в большое дерби двух школ – казанской и волгоградской.

Противостояние «Спартак‑Волгоград» и «КОС‑Синтез» давно вышло за рамки рядового матча: в нём слишком много личных историй и кадровых пересечений. За последние сезоны Казань заметно усилилась за счёт игроков волгоградской школы – таких как Сергей Лисунов, Николай Лазарев, Константин Киселёв. К этому списку совсем недавно добавились вратарь сборной России Пётр Федотов и нападающий Константин Шейкин. Для «Спартака» эти потери стали серьёзным вызовом, но одновременно и стимулом к обновлению: место в воротах теперь занимает Валерий Буров, чья игра в финальной серии показала, что у клуба есть ресурс для роста. В этом контексте предстоящий матч – проверка на прочность и возможность доказать, что волгоградская школа продолжает работать.

В отчётном матче борьба была равной до половины второго периода. В начале встречи Николай Лазарев пару раз огорчил свой бывший клуб, но волгоградские спортсмены остановили рывок соперника, и на четвёртой минуте второй четверти Роман Усов установил равенство – 4:4. Однако в этой погоне были растрачены все силы, и казанцы в оставшееся время отгрузили подопечным Владимира Карабутова четыре мяча. Перед большим перерывом счёт стал 8:4 в пользу Казани.

В дальнейшем класс сборной Татарстана не вызвал сомнений, они уверенно довели матч до победы – 16:8.

Сборная Волгоградской области – Сборная Республики Татарстан – 8:16 (1:3, 3:5, 1:5, 3:3)
26 сентября. Спартакиада народов России по водному поло. Playoff 1/2 финала.
Первоуральск. Дворец водных видов спорта.
Судьи: Александр Карузин (Дзержинск), Игорь Аникин (Астрахань).
Сборная Волгоградской области: Буров – Жабкин (3), Андрюков, Буланаев (1), Усов (1), Шулев, Махиянов – Трусов, Власов, Николаенко (1), Носаев (1), Чуксин, Шайхутдинов (1), Малахов.
Сборная Республики Татарстан: Федотов – Лазарев (4), Васильев (3), Лисунов (2), Одинцов, Деревянкин (1), Закиров (2) – Зиннуров (1), Латыпов (2), Пронин, Шепелев, Кудрявцев, Киселев, Шейкин (1).
Выигранные спринты: 1 – 3. 
5-метровые/голы: 3/2 – 2/1.
Броски в створ: 24 – 26.
Удаления: 7 – 11.

В финале встретятся Астраханская область и Республика Татарстан. В матче за бронзу парни из Волгоградской области сегодня сыграют с командой Санкт-Петербурга.

Александр Веселовский
Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград»

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