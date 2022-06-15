Niletto и Денис Лебедев выступят на молодежном фестивале в Волгограде





Популярные артисты и спикеры выступят 25 июня на молодежном фестивале «ТриЧетыре» в Волгограде. Гостями станут Niletto, Саймон, Денис Лебедев и Борис Белозёров. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня, 15 июня, рассказали на брифинге заместитель главы Волгограда Анна Кувычко, зампредседателя регионального комитета образования, науки и молодежной политики Андрей Сеидов и представитель молодежи в оргкомитете Дарья Агафонова.

— Мы долго выбирали, кого бы нам пригласить на фестиваль, чтобы повеселиться, вдохновиться, чтобы остались только самые лучшие воспоминания. И нам сделали такой подарок: к нам приезжает исполнитель Niletto. Мы очень рады, что нас услышали и этот выбор был сделан, - отметила Дарья Агафонова.

Хиты популярного молодежного артиста прозвучат на нижней террасе центральной набережной в рамках гала-концерта фестиваля и станут подарком выпускникам и всем волгоградцам ко Дню молодежи.

— Это главная отличительная модель организации фестиваля — все проходит по инициативе молодёжи и для молодёжи, ребята не просто наблюдатели, – пояснила замглавы города Анна Кувычко. – Для нас важно, чтобы все получилось и им понравилось. Мы убеждены, что у этого фестиваля — большое будущее.

Во время фестиваля, который продлится 25 июня с 10:00 и до 22:00, будут доступны девять развлекательных площадок на нижней и верхней террасах набережной – будет организована работа десяти треков по современным молодежным направлениям. Все площадки будут открыты для каждого желающего.

Например, продемонстрировать свои таланты волгоградцы смогут в номинациях «Танцуй пока молодой», «VГолос», «Арт Галерея», «Удачный кадр». На фестивале также можно будет посмотреть на мастер-классы и показательные выступления по паркуру, кроссфиту, стритболу, мини-футболу, флорболу, стрельбе из лука и арбалета. Все это вы найдете в треке «ZаСпорт». «О предпринимательской деятельности расскажут на треке «34 Za Бизнес». Также подготовлены треки «IQ-марафон «Квант», «Формула Кино», «Медиа Гонка», «Театральный сезон».

Спикерами на треках станут известные артисты. Так, на площадке «Vголос» будут работать представители академии Ларисы Долиной — преподаватели кафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры и искусства Юлия Шегай и Анна Юдис. Главный спикер трека «ZaСпорт» — российский боксёр-профессионал, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев. На площадке «IQ-марафон «Квант» свои опытом поделится знаток игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров, в треке «Формула кино» — актер и продюсер Александр Тютрюмов, в «Медиа Гонке» — ведущий «Радио ENERGY», диджей, рэп-исполнитель и продюсер Саймон.

— На площадке «Презентационная» студенты волгоградских университетов, детских и молодежных организаций расскажут о реализации крупнейших проектов и инициатив. На площадке «Профориентационная» представители ведущих вузов и колледжей региона проведут для будущих абитуриентов мастер-классы по профессиям и творческие презентации специальностей. На площадке «Студенческая» состоится круглый стол с участием ректоров университетов Волгоградской области и руководителей органов молодежного самоуправления. Также состоятся досуговые площадки «Туристическая», «Экологическая», «Патриотическая», «Семейная», «Гастрономическая», «Казачья станица». Перед Центральным рынком на улице Советской для гостей фестиваля будет работать выставка-ярмарка «Дары земли волгоградской».

Завершится фестиваль в 22.00 красочным фейерверком.

Напомним, что решение о проведении первого масштабного молодежного фестиваля в Волгограде было принято губернатором Андреем Бочарвым во время встречи с молодежью 26 апреля.