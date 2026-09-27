Российская команда «Родник» продемонстрировала стабильно высокий уровень: её представители приняли участие во всех шести финальных заездах и в каждом поднялись на пьедестал. В составе экипажа выступали волгоградцы Дмитрий Петров, Даниил Положенцев и Артём Рыжов.
Наибольшего успеха «Родник» добился в микст‑дисциплинах на дистанции Д‑10: экипаж уверенно выиграл золотые медали на спринтерской 200‑метровке и на 2‑километровом отрезке, опередив сильнейших конкурентов.
Команда «Родник» собрала богатую коллекцию наград: экипаж взял золото в обеих микст‑дисциплинах на дистанции Д‑10 – и на спринтерской 200‑метровке, и на классической 2000 м, подтвердив статус одного из сильнейших экипажей турнира. Серебро команда завоевала в трёх заездах: в микст‑гонке Д‑8 на 2000 м, а также в двух гонках на 500 м – в мужском и микст‑зачётах. Замкнула медальную копилку бронза в мужской гонке Д‑10 на 2000 м. В итоге волгоградские гребцы привезли с Кубка мира шесть наград – две золотые, три серебряные и одну бронзовую.
Следующим этапом станет чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон», который пройдёт в Ханчжоу (Китай) с 28 сентября по 4 октября. Турнир состоится совместно с Суперкубком Международной федерации каноэ (Paddle Worldwide) по гребле на байдарках и каноэ и гребному слалому – это редкий формат, объединяющий несколько дисциплин мирового уровня.
Александр Веселовский
Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ Волгоград