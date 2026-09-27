



В китайском уезде Юаньлин (провинция Хунань) завершилась состязательная программа Кубка мира по гребле на лодках «Дракон». Крупный международный турнир объединил 486 спортсменов из 28 команд, представлявших 19 стран.

Российская команда «Родник» продемонстрировала стабильно высокий уровень: её представители приняли участие во всех шести финальных заездах и в каждом поднялись на пьедестал. В составе экипажа выступали волгоградцы Дмитрий Петров, Даниил Положенцев и Артём Рыжов.Наибольшего успеха «Родник» добился в микст‑дисциплинах на дистанции Д‑10: экипаж уверенно выиграл золотые медали на спринтерской 200‑метровке и на 2‑километровом отрезке, опередив сильнейших конкурентов.Команда «Родник» собрала богатую коллекцию наград: экипаж взял золото в обеих микст‑дисциплинах на дистанции Д‑10 – и на спринтерской 200‑метровке, и на классической 2000 м, подтвердив статус одного из сильнейших экипажей турнира. Серебро команда завоевала в трёх заездах: в микст‑гонке Д‑8 на 2000 м, а также в двух гонках на 500 м – в мужском и микст‑зачётах. Замкнула медальную копилку бронза в мужской гонке Д‑10 на 2000 м. В итоге волгоградские гребцы привезли с Кубка мира шесть наград – две золотые, три серебряные и одну бронзовую.Следующим этапом станет чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон», который пройдёт в Ханчжоу (Китай) с 28 сентября по 4 октября. Турнир состоится совместно с Суперкубком Международной федерации каноэ (Paddle Worldwide) по гребле на байдарках и каноэ и гребному слалому – это редкий формат, объединяющий несколько дисциплин мирового уровня.